Belgio-Portogallo 1-0, la partita di Lukaku: partita di sostanza per il belga

Sarà il Belgio il prossimo avversario dell'Italia ai quarti di finale dell'Europeo, dopo aver battuto il Portogallo con un gran gol di Thorgan Hazard, complice anche una papera di Rui Patricio, in una partita molto tirata tra le due squadre, in cui sono spiccate tante individualità.

Tra queste, quella di Romelu Lukaku, attaccante nerazzurro, che è stato un trascinatore nel vero senso della parola. Si, perchè il centravanti belga ha fatto a sportellate e palla al piede è sempre riuscito ad andare via agli avversari, che hanno provato a fermarlo soprattutto con le cattive. Non è andato in gol, ma una partita fatta di sacrificio e funzionalità per la squadra.

Ai quarti, sarà una partita molto complicata, contro una squadra che sta vivendo un grande entusiasmo ed un grande stato di forma, con alcuni singoli, tra cui de Bruyne e Lukaku stesso, che possono fare la differenza.