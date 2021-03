Belgio, Martinez risparmia Lukaku contro la Bielorussia? Le sue parole

Antonio Conte sta monitorando con attenzione la situazione dei nerazzurri attualmente impegnati con le proprie nazionali in vista della trasferta contro il Bologna in programma sabato sera. Nel match contro gli emiliani, il tecnico nerazzurro spera di poter contare su tutti i suoi titolarissimi, possibilmente al meglio della forma. Da monitorare con attenzione per l'ultimo turno di questa finestra di qualificazioni ai Mondiali 2022 soprattutto la situazione di Romelu Lukaku nel Belgio, finora sempre in campo.

Arrivano notizie confortanti dal Belgio, dove il c.t. Roberto Martinez, ct della Nazionale belga, nel corso di un’intervista a Het Nieuwsblad, ha dichiarato che potrebbe fare turnover contro la Bielorussia, principalmente nel reparto offensivo:

"È chiaro che abbiamo bisogno di alcuni elementi nuovi. Questo è il motivo per cui sceglierò altri giocatori. È ancora presto per dire chi o in quali posizioni, ma sarà principalmente nel reparto offensivo. Rinfrescheremo la squadra, è dura affrontare tre partite in sei giorni è dura. Avevo programmato di cambiare qualcosa e mi atterrò a questo.”