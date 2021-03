Belgio, De Bruyne: "Lukaku molto importante per noi. Un vantaggio averlo"

Domani il Belgio sfiderà il Galles per la gara d'esordio valida per le Qualificazioni ai prossimi Campionati del Mondo. Alla vigilia del match, Kevin de Bruyne si è detto rallegrato dalla presenza di Romelu Lukaku nella selezione belga.

Intervistato in conferenza stampa, la stella del Manchester City ha sottolineato l'importanza del nove nerazzurro per i Rode Duivels: "È un giocatore molto importante per noi. È sempre un vantaggio averlo in squadra. Ci aiuta a essere migliori e più giocatori abbiamo a disposizione, più possibilità abbiamo per iniziare bene queste qualificazioni", le sue dichiarazioni.

Lukaku dovrebbe partire subito titolare, per trascinare il Belgio al successo con le sue reti.