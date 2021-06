Belgio, arrivano aggiornamenti sulle condizioni di De Bruyne e Hazard

Mancano pochissimi giorni alla super sfida Italia-Belgio, valida per gli ottavi di finale di Euro 2020. Il commissario tecnico della nazionale belga Roberto Martinez è in apprensione per le condizioni di Eden Hazard e Kevin De Bruyne, entrambi usciti infortunati dal match contro il Portogallo di domenica sera e a forte rischio per la partita contro gli azzurri di Monaco di Baviera.

Secondo quanto riportato dal quotidiano belga Nieuwsblad, non è del tutto da escludere un loro recupero per venerdi, specialmente per De Bruyne. Il centrocampista del Manchester City ha rimediato una distorsione alla caviglia dopo la brutta entrata del portoghese Palhinha. Nella giornata di ieri si è sottoposto ad alcuni esami che hanno escluso eventuali strappi ai legamenti della caviglia. Le sue condizioni verranno valutate nuovamente nelle prossime ore.

Situazione diversa per Eden Hazard. L’attaccante del Real Madrid, uscito nel finale del match di domenica per un fastidio muscolare al bicipite femorale della coscia destra. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto, riporta gazzetta.it, hanno però evidenziato qualcosa a livello di tendine rotuleo. Poche le speranze di vederli in campo contro gli azzurri venerdì sera. Kevin De Bruyne però ha qualche chance in più dell’ex Chelsea.