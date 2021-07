Begio-Italia 1-2, la gara degli interisti: Barella totale, Lukaku opaco

L'Italia batte il Belgio per 2-1 e va meritatamente alle semifinali dell'Europeo in cui incontrerà la Spagna, per vendicare la finale persa per 4-0. Una partita ben giocata dagli azzurri e che ha mostrato come i ragazzi di Mancini siano tra i favoriti per la vittoria finale grazie ad un'unità di intendi che ha permesso di mettere il collettivo davanti alle individualità.

Tra gli interisti, grande partita di Nicolò Barella che ha dimostrato di essere un centrocampista completo con un gran gol che ha permesso agli azzurri di passare in vantaggio. Nel Belgio, invece, Romelu Lukaku è andato ancora in gol, su calcio di rigore, ma non giocando una grande partita vista la grande partita di Chiellini, sbagliando anche un paio di gol non da lui.

Una vittoria molto importante che dimostra il grandissimo lavoro fatto da Mancini. Adesso ci si prepara per la semifinale per un'ulteriore prova di maturità per fare in modo di far tornare la Nazionale in cima all'Europa.