Beccalossi: "Se sta bene l'Inter non si ferma. Covid unico avversario"

Intervistato alla Gazzetta dello Sport, l'ex fantasista dell'Inter, Evaristo Beccalossi, ha parlato della squadra nerazzurra coinvolta in prima fila nella lotta scudetto, con Milan e Juventus ad inseguire.

Ecco le sue parole: "L'avversario più pericoloso da battere è il Covid perché, con tutto il rispetto per le altre, in questa tremenda emergenza la salute è fondamentale. Se sta bene, l'Inter ormai è squadra quadrata e solida, sono convinto che non la fermi nessuno in campionato".

Beccalossi, dunque, crede allo scudetto, ma domani c'è una trasferta molto più che insidiosa, dal momento che il Bologna ha sempre creato difficoltà ai nerazzurri arrivando, addirittura, la scorsa stagione, a vincere a San Siro in dieci uomini.