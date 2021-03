Bc Partners: "Inter? Vogliamo investire in club di alto livello"

“Inter? Ovviamente non posso commentare accordi non avvenuti ma certamente stiamo valutando di investire nello sport, che sia lega o proprietà di club. E il club dovrebbe essere un club con alte possibilità di competere ai massimi livelli”, queste le parole di Nikos Stathopoulos, partner, presidente del comitato di gestione del portafoglio, membro del comitato esecutivo e guida degli investimenti di Bc Partners, che ha rilasciato un'intervista a Bloomberg.

“Stiamo approcciando il mondo dello sport da un punto di vista dei contenuti. Lo sport è una grande fonte contenuti di alto valore: è in tempo reale, è unico e un contenuto del genere ha valore. Come musica e cinema, lo sport ha contenuti molto attraenti per il pubblico. Lo sport ha contenuti che possono essere monetizzati. È meno importante che sia una lega o un club, dipende ovviamente da cosa è disponibile sul mercato. Lo sport è un’industria a cui stiamo guardando sempre di più ed è un’industria in crescita”, ha concluso Stathopoulos.

