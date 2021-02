Bc Partners Inter, fissato il prezzo per la cessione: Zhang cerca soci

In casa nerazzurra continua a tenere banco la situazione societaria. Suning sarebbe alla ricerca di soci o di acquirenti e nelle scorse ore avrebbe rifiutato l’offerta da 750 milioni del fondo Bc Partners.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Sport Mediaset, il colosso cinese sarebbe disposto a cedere l’Inter soltanto di fronte ad un’offerta da almeno un miliardo di euro. La trattativa con il fondo britannico è ancora viva e nei prossimi giorni potrebbe arrivare una nuova offerta.

L’intenzione degli Zhang sarebbe quella di restare al timone del club nerazzurro, ma a causa della crisi economica scaturita dalla pandemia e dalle restrizioni del governo cinese, è obbligatorio far entrare in società almeno un socio di minoranza. I nerazzurri infatti hanno un assoluto bisogno di aumento di capitale da 200 milioni di euro per permettersi senza problemi tutti i pagamenti in scadenza relativi alla stagione 2020/2021.