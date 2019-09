BBC - Sanchez commenta la sua esperienza al Manchester United

Alexis Sanchez, ai microfoni della BBC, ha commentato la sua esperienza in Inghilterra con lo United e inoltre si è espresso sul momento attuale della sua carriera. Ecco le sue parole:



”Sono molto felice di essere andato al Manchester United. L’ho sempre detto. È il club che ha vinto di più in Inghilterra. Quando sono andato all’Arsenal è stato fantastico, ero felice lì, ma all’epoca lo United stava crescendo, stavano comprando i giocatori per vincere qualcosa. Volevo unirmi a loro e vincere tutto. Non mi pento di esserci andato”.



Sul momento attuale: “Dopo la Coppa America non ho giocato per volere del tecnico, io ero pronto. Con la nazionale penso di aver confermato di essere pronto, ora voglio solo giocare e dimostrare il mio valore”.