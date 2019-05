Bayern Monaco-Inter: Lucio svela cosa gli disse Mourinho nello spogliatoio

Momento amarcord in casa Inter. Nella giornata di ieri, il mondo nerazzurro ha celebrato il nono anniversario dalla vittoria della Champions League 2009/2010. A ricordare quei momenti unici sui sono stati in molti, tra cui Javier Zanetti e Marco Materazzi.

Quest'oggi, a parlare delle sensazioni indimenticabili vissute in quel match ci ha pensato Lucimar Ferreira da Silva, meglio conosciuto semplicemente come Lucio, che a UOL Esporte ha raccontato cosa gli disse Josè Mourinho all'interno dello spogliatoio. Questo è quanto rivelato dal brasiliano:

"Nello spogliatoio, Mourinho mi ha chiamato e ha detto: 'Lucio, sappiamo cosa ti è successo lì. Quindi per favore non farti trasportare. Non devi pensare di risolvere la partita da solo. Chi deve segnare goal è l'attaccante'".