Bastoni: “Orgoglioso di questo gruppo. Un ringraziamento speciale ai tifosi”

Alessandro Bastoni è stato senza dubbio uno dei principali protagonisti dello scudetto nerazzurro. Il classe ‘99 ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram in cui ha ringraziato Antonio Conte è tutto lo staff tecnico nerazzurro, i suoi compagni di strada e specialmente tutti gli i tifosi interisti:

“Si conclude una stagione straordinaria! Sono orgoglioso di far parte di questo gruppo meraviglioso, con il lavoro di tutti siamo arrivati a questo fantastico risultato! Ci tengo a ringraziare chi ha reso possibile realizzare questo sogno!

“Grazie al mister e a tutto il suo staff, grazie ai miei compagni e grazie a chi, dietro le quinte, lavora tutti i giorni per questa squadra. Infine un ringraziamento speciale per voi tifosi nerazzurri, grazie per esserci stati sempre vicini, grazie per aver reso unico questo momento"