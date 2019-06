Bastoni mette le cose in chiaro: "Qui perchè voglio restare all'Inter"

Alessandro Bastoni ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti davanti alla sede nerazzurra. Il centrale, di ritorno dal prestito al Parma, ha messo subito le cose in chiaro sul suo futuro. Proverà a giocarsi le proprie carte, mettendosi a disposizione del mister. Nessuna intenzione di lasciare il club milanese, neppure in prestito.

"Il mio futuro? Partirò in ritiro con l'Inter, ora stacco una settimana poi vedremo. Il Cagliari? Non ho idea, io sono dell’Inter e non penso ad altro. Ho staccato due giorni fa dopo due anni senza vacanze, ora penso a riposarmi poi vediamo. Conte? Sicuramente è un grande allenatore che ha una mentalità vincente, la porterà anche a Milano. Una chance di restare? Assolutamente. Contropartita? Sono dell'Inter e provo a giocarmi le mie carte".

Bastoni ha proseguito: "Se sono venuto qui per ribadire la mia volontà di restare? Sì, assolutamente. Per me è un sogno essere qui, tifo Inter da sempre".