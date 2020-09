Bastoni ko: il difensore lascia il ritiro della Nazionale, tegola per Mancini

Alessandro Bastoni ha accusato un problema fisico e ha lasciato il ritiro della nazionale italiana. Il calciatore è costretto a gettare la spugna abbandonando anzitempo il quartier generale azzurro e saltando quindi gli incontri prefissati prima dell'inizio del campionato.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da “Sky Sport 24” il centrale allenato da Mancini e da Antonio Conte, fresco di prima chiamata in nazionale per i primi match con Bosnia e Olanda, ha lasciato il ritiro azzurro a causa di un pregresso risentimento ai flessori.



Il difensore sarà quindi assente per le prossime partite , con le condizioni del baby-stopper interista che verranno monitorate nei prossimi giorni.