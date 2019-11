Bastoni Inter - le ultime sull'infortunio del difensore nerazzurro

Alessandro Bastoni torna a Milano: il difensore, a causa di un trauma contusivo al piede sinistro, fa ritorno ad Appiano Gentile dopo essere stato convocato dalla Nazionale under 21. Il centrale fa quindi ritorno nel capoluogo lombardo con le sue condizioni che verranno valutate nei prossimi giorni.



Secondo quanto riferito dall'account ufficiale Twitter dell'Inter, il giocatore è già in città dopo il brusco infortunio e verrà sottoposto ad un lavoro personalizzato in questa settimana.



Conte spera di recuperarlo in vista delle prossime sfide, nel frattempo una pedina nerazzurra fa rientro al Centro Sportivo Suning. Bastoni, dopo la gara con il Verona, rimane quindi momentaneamente fermo ai box.