Bastoni Inter, la sua carriera è già scritta. La convinzione di Galante

La scalata nelle gerarchie di Antonio Conte da parte di Alessandro Bastoni è sotto gli occhi di tutti, e le 24 presenze in campionato del classe 1999 (tutte da titolare) ne sono la prova lampante. Il noto portale Transfermarkt valuta il giocatore 50 milioni di euro.

Un fattore che la dice lunga sul potenziale dell'ex atalantino alla quale si aggiungono le parole di Fabio Galante. L'ex difensore nerazzurro infatti, in un'intervista esclusiva rilasciata a TMW Radio, ha parlato dell'erede futuro di Giorgio Chiellini.

"Giorgio per qualità, caratteristiche, temperamento e carriera è ed è stato un grandissimo difensore, dal quale difficile scappare. Chi gli si può avvicinare per come sta andando secondo me è Bastoni dell'Inter: sta facendo belle cose nonostante la giovane età".

Queste le parole di Galante sul talento in retroguardia del n°95 nerazzurro. Bastoni ha una grande capacità di impostare il gioco dal basso. Qualità molto gradita da Antonio Conte e che fa di lui un titolare inamovibile insieme a Milan Skriniar e Stefan De Vrij.