Bastoni: "Gruppi Inter e Nazionale uguali. Vogliamo regalare gioia"

Prima di iniziare la sua avventura all'Europeo, Alessandro Bastoni ha parlato ai microfoni di Sky Sport, analizzando il clima in Nazionale, ma parlando anche di Inter.

Ecco le sue parole:

Sulla sua crescita: "Fino a due anni fa non avrei mai pensato ad un percorso del genere. Giocavo a Parma ed era la mia prima esperienza. Credo che in Nazionale si portino le cose belle fatte con il club. Quindi sono molto contento e ringrazio ancora una volta l'Inter".

Una similitudine tra Inter e Nazionale: "Se devo trovarla è la forza del gruppo che è quello che cerchiamo di portare avanti il più possibile. Avere un buon rapporto con i compagni, fuori e dentro al campo, mi aiuta tanto. Mi consigliano sui movimenti da fare e sull'atteggiamento".

Su Conte e Mancini: "Mister Conte ha una maniera tutta sua di trasmettere le cose, con più grinta e forse più cattiveria rispetto a Mancini. Questa è la differenza sostanziale".

Sull'Europeo: "Sentiamo la necessità di fare bene per un Paese che ha sofferto tanto in questo periodo, è difficile per tante famiglie. L'obiettivo è far bene e regalare gioia alle tante persone che hanno sofferto tanto negli ultimi due anni".