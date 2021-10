Bastoni e Barella pilastri in Nazionale: Mancini non rinuncia ai due interisti

Bastoni e Barella continuano a bruciare le tappe. Dopo aver conquistato l'Inter, puntano alla Nazionale italiana.

Dopo un'annata straordinaria alla guida dell'Inter verso lo Scudetto, i due "enfant prodige" del calcio italiano vogliono conquistare il palcoscenico azzurro. Per Nicolò Barella e Alessandro Bastoni prosegue il momento d'oro. Lo scorso anno sotto l'effetto della cura Conte, hanno acquisito maturità e affinato il loro talento. Quest'anno con Inzaghi si stanno riconfermando ad altissimi livelli. Loro due insieme a Dzeko e Lautaro (Qui la nostra intervista esclusiva con l'agente del Toro), stanno trascinando l'Inter in Serie A. Adesso tocca alla Nazionale di Roberto Mancini.

Nonostante la sconfitta contro la Spagna, con l'arrivo di diverse critiche nei confronti di Bastoni, il ct vuole puntare ancora su di lui. Domani andrà in scena la finale per terzo e quarto posto di Nations League contro il Belgio. Mancini non vuole rinunciare ai due interisti, che dunque non riposeranno. Secondo quanto riportato da "Sky Sport" il commissario tecnico vuole rilanciare dall'inizio i due nerazzurri. Bastoni al centro della difesa al posto di Bonucci squalificato, Barella nei tre di centrocampo. Classico 4-3-3 per l'Italia con Di Lorenzo a destra, Chiellini ed Emerson a completare la difesa. A centrocampo insieme all'ex Cagliari ci saranno Jorginho e Locatelli. Mentre in attacco spazio a Raspadori insieme a Chiesa e Insigne.

Mancini che dunque non rinuncia al duo interista. Partita importante per il difensore che è chiamato al riscatto e soprattutto a confermare quanto di grande fatto all'Inter. Diversa la situazione per Barella che ormai è diventato un campione. Infatti, sia lui che Lautaro sono nei 30 candidati al Pallone d'Oro.