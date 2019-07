Bastoni all'esordio, il suo saluto allo Sceriffo nerazzurro

Nel post partita di Inter PSG ha parlato Alessandro Bastoni schierato da Conte nell' undici iniziale per la prima volta. Queste le sue parole riportate sul sito della società:

"Queste partite servono per mettere minuti nelle gambe, è stata una sfida molto intensa dal punto di vista fisico ma siamo contenti di come è finita. Vedere Godin in campo con noi è stato bello, potrà aiutarci tantissimo. L'impronta che ci sta dando Conte si vede, miglioriamo giorno dopo giorno".

Bastoni è tornato in nerazzurro dopo la stagione più che positiva a Parma. Una presenza importante, dopo l'uscita di Joao Miranda, per dare alla difesa di Conte un assetto ottimale con un mix tra esperienza ed entusiasmo giovanile.