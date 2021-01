Bastoni a Inter TV: "Occasione del rigore non sfruttata, invece loro si"

Come spesso accade, le partite di calcio vengono decise da alcuni episodi chiave. In avvio di partita Alexis Sanchez ha avuto la chance di portare avanti la propria presentandosi dal dischetto. Occasione sprecata miseramente calciando un tiro dagli 11 metri facilmente parabile dall'estremo difensore della Sampdoria, Emil Audero.

Al contrario del cileno, l'ex nerazzurro Antonio Candreva si è presentato all'incontro a tu per tu con Samir Handanovic spiazzando lo sloveno e portando in vantaggio la Sampdoria. Proprio su questi episodi, ad esprimere il proprio parere ci ha pensato Alessandro Bastoni ai microfoni di Inter TV.

Queste le sue parole: "Penso che siamo stati sfortunati negli episodi. Non siamo stati in grado di sfruttare la chance del rigore, loro sì e sono andati in vantaggio. Avevamo reagito bene, c’era la sensazione di far fatica a fare gol ed è quello che è successo".