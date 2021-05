(Barzaghi) Dirigenza in sede per il nuovo allenatore .Non è Allegri la prima scelta

In casa Inter si stanno vivendo ore assolutamente frenetiche. Sembra ormai arrivata al capolinea l'avventura di Conte sulla panchina nerazzurra, dopo che la società ha dettato le linee guida per il futuro (non accettate dal tecnico).

E ora si lavora sul futuro della panchina. Stando a quanto riportato da Marco Barzaghi, giornalista di Mediset che segue da vicino le notizie del mondo Inter, la dirigenza si sarebbe riunita nella sede del club. Zhang ha raggiunto Marotta, Ausilio e Antonello che erano già presenti sul posto.

Il favorito per raccogliere l'eredità dell'allenatore che ha da poco riportato lo scudetto in nerazzurro sembra essere Simone Inzaghi, diversamente da quanto scritto da altre testate che ritenevano Allegri il primo nome sul taccuino della dirigenza.