Barella squalificato, per sostituirlo sarà "Una poltrona per… Tre"

Nicolò Barella è la principale assenza dell’Inter che domani, nel lunch match delle 12.30, ospiterà il Cagliari a San Siro. Squalificato per somma di ammonizioni, Barella ricaricherà le pile in vista del forcing finale di stagione. Per sostituirlo, intanto, Conte deve ancora sciogliere i dubbi: è corsa a tre per il posto di Nicolò.

La prima opzione riguarda Roberto Gagliardini: cresciuto esponenzialmente con Conte, l’ex Atalanta ha dimostrato grande affidabilità ogni qual volta è stato chiamato a svolgere il suo compito. Centrimetri e forza nell’intercetto, Gagliardini potrebbe essere ancora una volta scelto da titolare, al momento sembra in pole.

La seconda possibilità è il rientro a completo regime di Arturo Vidal: il cileno, desiderato per mesi da Conte, ha senza dubbio deluso in questa prima stagione in nerazzurro, tanto da farlo scivolare indietro nelle gerarchie, complice anche l’infortunio che l’ha tenuto fuori dal campo per un mese circa. Vidal potrebbe avere la sua chance, rispetto a Gagliardini più forza offensiva, meno sicuro invece in copertura.

Ultimo nome è quello di Stefano Sensi. Paradossalmente inamovibile in Nazionale, Conte sembra non fidarsi molto soprattutto della muscolatura dell’ex Sassuolo. Al momento parte sfavorito, in quanto una mediana con lui, Eriksen e Brozovic garantirebbe fin troppa qualità e poca quantità nelle idee di Antonio Conte. Potrebbe essere una sorpresa, ma al momento nulla è escluso.

Una poltrona per… Tre. L’assenza di Barella è quasi da grande schermo.