Barella, le sue parole fanno riflettere: "Conte ci ha inculcato una mentalità"

Nicolò Barella, inserito nella top 11 della Serie A 2019-20 stilata da AIC, ha raccontato ai microfoni di Sky Sport l'importanza di Antonio Conte come allenatore: "Ci ha inculcato una mentalità e noi abbiamo cercato di farla nostra. Come dico sempre, mi ha aiutato nella fase tattica ma anche nei comportamenti, a scegliere i momenti. E’ una fase del mio gioco che ho migliorato di più".

Lo stesso Antonio Conte, che solamente qualche settimana fa, aveva affermato: "Difficile cambiare il chip mentale ad una squadra che non vince da 10 anni, inconsciamente cerchi alibi e dai la colpa ad altri, non vedi i tuoi limiti. La differenza tra mentalità vincente o semplicemente campare è alzare la pressione, lavorare su ogni settore e non solo sui calciatori, e diventare un rompiscatole". Il tecnico sta proprio lavorando su questo, e i risultati sembrano dargli ragione.