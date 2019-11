Barella Inter, per il centrocampista nessun riposo in Nazionale

Altro impegno per l'Italia allenata da Roberto Mancini: gli azzurri scenderanno oggi in campo contro l'Armenia per chiudere a punteggio pieno il girone di qualificazione ai prossimi Europei del 2020.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate da "Sky Sport" Nicolò Barella dovrebbe partire dal primo minuto. Mancini cambierà qualche pedina rispetto all'ultimo match giocato la settimana precedente in Bosnia, ma i cambi non riguarderebbero il centrocampista dell'Inter che dovrebbe comporre assieme a Jorginho e Tonali la mediana vittoriosa in trasferta.



Non solo: in difesa spazio anche a Biraghi, altro nerazzurro impegnato in questa sosta delle nazionali che con ogni probabilità verrà stasera schierato dall'inizio.