Barella Inter - Le parole di Roberto Mancini fanno riflettere

Il ct dell'Italia, Roberto Mancini, ospite all'evento Social Football Summit, ha parlato ai microfoni dei colleghi di TuttoMercatoWeb di Nicolò Barella.

"Barella è stato uno dei primi. Non aveva tanta esperienza ma in poco tempo è diventato uno dei migliori centrocampisti italiani - dice Mancini. L'Inter ha investito molto per il centrocampista ex Cagliari, è il secondo giocatore più pagato dopo Romelu Lukaku. Molti dubbi da parte di alcuni in seguito al suo acquisto. Le perplessità sono state spazzate via quasi subito, dopo un inizio singhiozzante, Nicolò ha dimostrato di poter giocare nell'Inter, offrendo prestazioni di altissimo livello.

Ora il classe '97 è un perno della nazionale, è arrivata anche la benedizione del Mancio. Si prospetta un futuro radioso per il numero 23 nerazzurro.