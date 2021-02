Barella Inter, l'elogio di Ambrosini rimarca la validità dell'investimento fatto

C'è anche lo zampino di Nicolò Barella nell'ultimo periodo di successi per l'Inter di Antonio Conte. Salvo lo scivolone in Coppa Italia contro la Juventus, i nerazzurri in mediana hanno svolto un ottimo lavoro soprattutto grazie all'operato del classe 1997.

Un investimento senza dubbio azzeccato quello messo a segno dalla dirigenza di Via della Liberazione nell'estate del 2019 che viene sottolineato anche dalle parole di stima di Massimo Ambrosini, ex capitano del Milan che negli studi di Sky Sport ha detto:

"Barella ormai è il centrocampista italiano più forte, giocherebbe anche nei migliori top club europei. Ha raggiunto una maturità di gestione della partita che lo pongono ad un livello alto. Sa fare tante cose e ad alta intensità".