Barella-Inter, il centrocampista insegue un "record" di Icardi e non solo

Potrebbe essere una partita davvero speciale quella di domani sera in Champions League contro il Borussia Dortmund per Nicolò Barella. L'ex Cagliari infatti, qualora segnasse anche domani, sarebbe il quarto giocatore della storia dell'Inter ad aver segnato nelle prime due sfide casalinghe in Champions League.

A detenere questo particolare "primato", fino ad ora sono stati solamente Mauro Icardi, Alessandro Altobelli e Roberto Boninsegna. Vedremo se, dopo la bella rete siglata contro lo Slavia Praga verso il tramonto di gara, Barella riuscirà a ripetersi anche domani contro il Borussia Dortmund.

Ovviamente però, soprattutto in ottica passaggio del turno, i nerazzurri sperano principalmente di poter uscire da San Siro con tre punti in tasca.