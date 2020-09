Barella Inter, buone notizie per Conte: il centrocampista torna in gruppo

Nulla di grave per Nicolò Barella. Arrivano buone notizie per i nerazzurri in vista della preparazione per la prossima stagione e specialmente per l’esordio in campionato contra la Fiorentina in programma il prossimo 26 settembre. I nerazzurri sono già tornati ad allenarsi nel pomeriggio dopo la vittoria per 5-0 in amichevole contro gli svizzeri del Lugano.

Come riportato da Sky Sport, nell’allenamento di oggi era presente anche Nicolò Barella che ha svolto la seduta regolarmente con il resto della squadra. Allarme rientrato per il centrocampista, che nel match di ieri è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa di una forte contusione.

Fortunatamente non si è trattato di nulla di grave, il giocatore avrebbe riportato soltanto una semplice contusione alla spalla e al braccio destro. Antonio Conte potrà quindi contare sull'organico completo, escluso l'infortunato Vecino, per l’allenamento congiunto con la Carrarese al Centro Sportivo Suning di venerdì e l’amichevole a San Siro contro il Pisa di sabato sera.