Barella incoronato da tutta la Serie A: numeri da urlo!

La Lega di Serie A, quest'oggi, sta premiando i migliori giocatori della scorsa stagione di Serie A. E se per la porta il riconoscimento è stato dato a Gianluigi Donnarumma del Milan, per la difesa a Christian Romero dell'Atalanta e come miglior Unde 21 a Dusan Vlahovic, per quanto riguarda il centrocampo è stato un interista ad avere la meglio sugli altri.

Infatti, il vincitore è stato Nicolò Barella, giocatore che ha avuto un miglioramento esponenziale in questi due anni di Inter, grazie alla "cura" di Antonio Conte che lo ha reso un giocatore totale e uno dei migliori interpreti del suo ruolo, non solo a livello nazionale, ma anche europeo. La stagione di Barella, quest'anno, è stata scandita da numeri pazzeschi: 36 presenze in campionato - praticamente ha sempre giocando, dimostrando di essere insostituibile - per circa 3000 minuti in campo, con 3 gol e ben 9 assist, migliorando, e di molto, i suoi numeri personali e al servizio della squadra.

Non solo questo, ma quello che ha colpito è stata la sua capacità di limitare la propria irruenza in campo, cosa che gli aveva fatto prendere qualche cartellino di troppo in passato e che lo aveva un po' limitato. L'Inter, adesso, se lo gode ed è pronta a farne il suo pilastro non solo della prossima stagione, ma anche di quelle a venire.