Barella, il futuro è già scritto: l’Europeo per consacrarsi top player

Nicolò Barella si è confermato anche in questa stagione come uno dei migliori centrocampisti del nostro campionato. In questa stagione, ha collezionato 46 presenze, 3 reti e ben 13 assist. L’ex Cagliari è cresciuto tantissimo dal suo arrivo all’Inter, soprattutto grazie al lavoro di Antonio Conte che lo ha valorizzato e reso l’uomo simbolo del centrocampo nerazzurro, ma anche quello della nazionale azzurra allenata da Roberto Mancini.

I 45 milioni spesi dall’Inter nell’estate del 2019 sembrano addirittura diventati troppo pochi per un giocatore del genere, il cui valore è cresciuto esponenzialmente. Le sue ottime prestazioni avrebbero convinto la dirigenza interista a blindarlo da subito - nonostante il contratto in scadenza a giugno 2024 - e offrirgli uno stipendio da top player.

Centrocampista di grinta, cuore e polmoni dotato anche di affinate doti tecniche. Il classe ‘97 ha ancora grandi margini di miglioramento e tutte le potenzialità per diventare anche tra i migliori centrocampisti al mondo. L’europeo che si giocherà in estate potrebbe forse essere l’occasione giusta per Barella di consacrarsi definitivamente come top player anche in ambito internazionale.