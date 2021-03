Barella e il premio: "Onorato, sto facendo bene. Ringrazio l'Inter"

Nicolò Barella è stato inserito nella top 11 del campionato della scorsa stagione. Un riconoscimento per il giovane centrocampista, che all'Inter è esploso.

A Sky, raccolte da calciomercato.com, le sue parole: "E' un grandissimo onore, mi fa piacere esserci per il secondo anno. Sto facendo bene, ma per questo premio ringrazio tutta la squadra e la società che ha avuto grande fiducia in me e mi aiutano sempre a migliorarmi".