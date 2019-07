Barella e Dzeko, l'Inter prova l'affondo finale? Marotta spiega la strategia

Dzeko e Barella. Due nomi ormai noti per il mercato dell'Inter. Marotta parla così delle due trattative: "Stimo e rispetto Giulini e Petrachi. Ho sentito le dichiarazioni di persone che stimo sulla vicenda ma magari non sono così d'accordo.

Il venditore ha il diritto di decidere a quanto vendere, ma altrettanto diritto lo ha il compratore. Bisogna avere pazienza ma esiste una congruità di valori che sta anche al compratore stabilire. Si tratta di una dinamica normale nel calciomercato.

Per Dzeko siamo davanti ad una partita a scacchi, dove il venditore prova ed essere più bravo del compratore. Non nascondo che è un obiettivo, il giocatore ha mostrato il suo assenso, ma c’è rispetto nei confronti della società che ne detiene i diritti sportivi e noi ci muoviamo con grande raziocinio. Siamo in una fase interlocutoria”.