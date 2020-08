Barella: "Conte mi ha migliorato". Bastoni: " Non sento la pressione, mi diverto".

Nella gran partita che porta l'Inter in finale di Europa League, c'è ancora lo zampino di Nicolò Barella, che ha fornito a Lautaro l'assist per il gol del vantaggio nerazzurro. Così Barella caldo nel post partita: "Giochiamo bene a calcio, riusciamo a fare subito male appena ne abbiamo l'occasione. In campionato abbiamo sbagliato qualche partita ma sbagliando abbiamo imparato e grazie al gran lavoro del mister abbiamo corretto gli errori fatti".

Anche il centrocampista sardo incensa il lavoro che Conte ha fatto su di lui di: "Il mister mi ha migliorato in tutto, mentalità e modo di giocare, perchè uso più la testa, sono meno istintivo e abbiamo lavorato anche sulle troppe ammonizioni che prendevo".

Nell'intervista di Barella interviene anche Alessandro Bastoni, in un simpatico siparietto. Il centrale scuola Atalanta parla così della sua stagione: "Non mi aspettavo di giocare cosi tanto, sono in un gruppo di amici oltre che di splendidi professionisti".

Bastoni dice di dover migliorare ancora su qualche aspetto, nonostante la grande stagione svolta: "Stiamo lavorando molto sull' aspetto difensivo, perchè devo ancora migliorare nella fase difensiva".

Poi fa una considerazione sul cambio repentino che ha avuto in un anno la sua carriera: "Arrivo da un anno a Parma e ora è cambiato tutto, mi ritrovo a giocarmi una finale europea". "Non sento la pressione perchè mi diverto.", conclude Bastoni.