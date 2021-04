Barella capitan futuro: presto il rinnovo, poi la fascia

Il vertice in casa Inter con Steven Zhang di ritorno dalla sua Cina sarà un obbligatorio vis a vis per il rilancio della società, tra mercato e futuro della stessa: ma non solo.

Come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, tra i nerazzurri del futuro una menzione speciale spetterà a Nicolò Barella, capitan futuro dell’Inter che verrà. Il club infatti sta progettando di adeguare per tempo anche il suo contratto: una volta sistemato, si penserà anche ad affidargli la fascia da capitano, dopo il congedo a Samir Handanovic, naturalmente.

Tra presente e futuro, Barella ha l'Inter in mano.