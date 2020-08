Barella a Sky Sport:"Abbiamo dimostrato di avere le p...e. Ci devono temere"

Nicolò Barella è stato il migliore in campo nel match che ha portato l'Inter alla semifinale di Europa League con il gol che ha sbloccato il punteggio contro il Bayer. Queste le sue prime parole dopo la partita rilasciate a Sky Sport: "Oggi abbiamo dimostrato di essere un grande gruppo a chi diceva il contrario. Un gruppo con le p....e".

Sull'episodio del rigore prima dato e poi non concesso per un fallo di mano dello stesso Barella questo è il commento del centrocampista sardo: "Ero in terra, non ho visto la palla. L'importante era portarla a casa".

Questa la sua analisi sulla partita: "Potevamo chiuderla prima, però il Bayer è una bella squadra. Ripeto che l'importante è dimostrare che siamo squadra".

Barella chiude con un avviso alle avversarie: "Come noi temiamo le altre squadre, le altre squadre devono temere noi".