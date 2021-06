Barcellona scatenato sul mercato: due obiettivi nerazzurri a un passo

Il Barcellona è senza dubbio la principale protagonista del mercato fino a questo momento. Dopo le ufficialità di Sergio Aguero, Eric Garcia ed Emerson Royal, i blaugrana potrebbero presto annunciare altri due giocatori: Memphis Depay e Georginio Wijnaldum. I due olandesi sono stati più volti accostati all'Inter nel corso degli ultimi mesi.

Come riportato da Matteo Moretto, giornalista di Sky Sport, attraverso il proprio profilo Twitter, sarebbe ormai tutto fatto per l’arrivo di Georginio Wijnaldum. Il centrocampista arriverà a parametro zero e avrebbe già trovato l'accordo contrattuale con il Barcellona, manca solo l'ufficialità.

La priorità del club catalano al momento sarebbe quella di chiudere anche per Memphis Depay. L’attaccante si svincolerà dal Lione e sarebbe alla ricerca di un top club per provare a fare il definitivo salto di qualità. Il Barça, riferisce Moretto, avrebbe accelerato la trattativa e sarebbe pronto a chiudere l’affare.