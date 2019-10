Barcellona Inter: tutti d'accordo, gara condizionata dall'arbitraggio

Fabio Ravezzani, direttore di Mediapason, ha contestato pesantemente l'arbitraggio del sig. Skomina al Camp Nou.

Non ho l’abitudine di accusare gli arbitri, ma stasera il signor Skomina ha pesantemente condizionato il risultato negando un rigore enorme su Sensi (e la Var, dov’era?) e consentendo al Barca l’uso sistematico del fallo tattico per fermare l’Inter senza ammonire quasi mai.

Anche Fabio Capello ai microfoni di Sky ha protestato per la condotta arbitrale, soprattutto per il rigore non fischiato a Stefano Sensi a inizio ripresa "Per me c'era un rigore netto per l'Inter, su Sensi. E' stato negato e in quel momento il risultato era sull'1-0 per i nerazzurri".