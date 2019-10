Barcellona Inter flash: un indizio dice che Messi ci sarà

Meno di due ore al fischio di inizio di Barcellona Inter, tutto è pronto, l'Inter scenderà in campo con la seconda maglia. dalla Spagna arrivano le immagini dagli spogliatoi del Camp Nou e proprio da queste si trae un indizio importantissimo sulla formazione dei catalani.

Le immagini dello spogliatoio del Barca propongono infatti il gagliardetto che il capitano blaugrana consegnerà a Samir Handanovic nel tradizionale scambio.Lo stemma del club è appeso sopra la poltrona di Leo Messi, segnale evidente che sarà proprio lui a portarlo in campo per offrirlo al portierone nerazzurro.

La presenza di Messi è rimasta in forse fino all'ultimo a causa dei guai fisici che hanno afflitto la Pulce da alcuni giorni a questa parte. Per l'Inter un ulteriore stimolo a mettere in campo ogni attenzione in una partita dal clima affascinante.