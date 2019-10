Barcellona-Inter, Condò fiducioso sui nerazzurri: le parole

Sarà uno dei palcoscenici più spettacolari d'Europa quello in cui si presenterà l'Inter questa sera. Ogni tifoso, quando si tratta di Champions League, sogna di vedere la propria squadra del cuore confrontarsi con i migliori top team di tutto il panorama.

Barcellona-Inter di questa sera, per i sostenitori nerazzurri sarà una di quelle sfide. Chiaramente espugnare il Camp Nou è un'impresa che riesce solo a pochissime squadre, ma sulla partita di questa sera Paolo Condò ha mostrato ottimismo dichiarando:

"E' una situazione abbastanza esplosiva, conta molto se Leo Messi gioca o no. Il Barça non perde in casa da anni, ma l’Inter può inserirsi in queste beghe".