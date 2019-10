Barcellona Inter, Barella carica subito la squadra: le parole del giocatore

Grande partita di Nicolò Barella al 'Camp Nou'. Alla fine del match, il centrocampista ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Ecco il suo commento: "Siamo venuti per giocarcela, il mister ci ha chiesto questo. Volevamo vincere, siamo andati in avanti per cercare di riprenderla, andare avanti dopo il pareggio, ma abbiamo preso il gol, ci dispiace. Però ci sono altre partite, c'è un'altra domenica dobbiamo pensare a quella. Si è vista una squadra con personalità che ha provato a giocare. Non arrivano punti, siamo dispiaciuti. Juve? Vogliamo vincere tutte le partite, siamo l'Inter e abbiamo Antonio Conte, vogliamo vincerle tutte".