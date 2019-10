Barça-Inter - Conte si esprime sul gruppo: il messaggio è chiaro

Antonio Conte, durante la conferenza stampa pre-Barça, si è espresso inoltre sulla chiave della crescita del collettivo. Ecco le sue parole:



"Nessuno prepara le partite per non vincere o pareggiare o limitare i danni. Sarebbe andare contro la crescita che chiedo ai miei ragazzi. Ho chiesto a tutti di dare il meglio di se stesso, dobbiamo fare questo avendo fiducia: abbiamo avuto risposte positive, altre volte così così.



Io voglio che si affronti la situazione guardandola negli occhi e non come il pugile che si mette in difensiva per non prendere pugni. Dobbiamo entrare con la testa di dire 'giochiamocela'. Questa è la strada che dobbiamo perseguire, sappiamo che è lunga, ma ci deve portare a crescere in autostima".