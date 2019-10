Barça-Inter, Conte si esprime su Ansu Fati: la dichiarazione

Antonio Conte si è espresso sul gioiellino del Barcellona: Ansu Fati. Ecco quanto dichiarato in conferenza stampa:



"Giocatore molto promettente, forte, aspetto domani a leggere la loro formazione. Abbiamo solo notizie di giornali e tv, quindi noi ci siamo preparati ad affrontare il Barcellona con tutti gli effettivi. E' uno che può diventare una stella per il Barcellona".



Sul prossimo impegno: "Bella intensa, perché dopo i Barcellona c'è la Juve. Ma come dico sempre la partita della vita è la prossima, quindi quella con il Barcellona. Non abbiamo bisogno di stimoli, il Barça ne dà solo a nominarlo. Saremo concentrati sulla gara di domani, deve essere un altro step".