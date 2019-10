Barça-Inter, Conte punta su un difensore in vista della sfida: i motivi

Conte punta su Godin, Messi verso il recupero e Lukaku titolare: questo è quanto dichiarato da Pasquale Guarro, giornalista di Calciomercato.com che analizza la sfida.



"Un match da non sbagliare. L'Inter è arrivata a Barcellona, dove domani incontrerà i blaugrana nella seconda giornata del girone F. Gli uomini di Conte, fermati sul pareggio all'esordio dallo Slavia Praga, non possono permettersi passi falsi, contro un Barcellona che non sta vivendo un inizio di stagione convincente. Valverde, sotto accusa dopo il ko contro il Granada, si è rialzato nelle ultime due partite, vinte contro Villarreal e Getafe, domani sera con ogni probabilità potrà contare sul recuperato Lionel Messi.



Nell'Inter torna Lukaku, che sarà titolare insieme a uno tra Lautaro e Sanchez, con il cileno favorito. L'ex blaugrana conosce bene il Camp Nou, esattamente come Godin..."