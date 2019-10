Barça-Inter, Colonnese al veleno: l'ex Inter non si risparmia

Francesco Colonnese, ai microfoni di Tuttomercatoweb, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito al match di ieri tra Barcellona e Inter. Le sue parole:



“E’ più squadra da scudetto del Napoli. Si vede che ha un’anima. E’ una squadra aggressiva, come l’allenatore. In campionato ha vinto sei partite, i risultati dicono che è una squadra forte, vera.



E lo ha dimostrato anche a Barcellona. Quello che è successo al Camp Nou è scandaloso. Quello era rigore. L’Inter è stata derubata. Se andava sul 2-0, voglio vedere come andava a finire“.