Barça-Inter, Arthur si giustifica: il giocatore spiega l'episodio con Sensi

Arthur, centrocampista del Barcellona, si esprime sull'episodio cruciale della gara di ieri. Il giocatore blaugrana non ha dubbi ed esclude un penalty potenziale per i nerazzurri durante la gara.



Ecco le sue parole ai microfoni del quotidiano spagnolo Sport:



"Sono sicuro che non è rigore. Puoi rivederlo tutte le volte che vuoi, ma io non faccio il movimento completo. Mi hanno urlato che Sensi era lì, l’ho visto e non ho fatto il movimento completo. Non è rigore".