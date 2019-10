Balotelli risponde ai cori della Nord con un gesto irriguardoso

Ieri sera, allo Stadio Rigamonti di Brescia, è andata in scena l'ennesima vergogna che con il calcio non ha nulla a che vedere. I tifosi interisti, infatti, non hanno ancora dimenticato la maglia gettata per terra da Mario Balotelli, dopo la vittoria contro il Barcellona, hanno riservato all'attaccante dei cori violenti ed offensivi.

Su tutti, il celeberrimo (purtroppo) "se saltelli muore Balotelli", fino a quelli ripetuti contro la madre del giocatore. L'ex Manchester City però ormai lo conosciamo tutti, non è di certo uno che le cose le manda a dire o che si nasconde. Per questo motivo, agli insulti che gli sono stati riservati, ha risposto col più classico dei gestacci: il dito medio.