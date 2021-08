Balotelli non gradisce la sostituzione: reazione furiosa in panchina

Balotelli non perde il vizio. L'ex calciatore dell'Inter, da sempre fa discutere per le sue gesta fuori dal campo. L'attaccante, adesso in forza all'Adana Dermispor, furioso dopo la sostituzione ha gettato via una borraccia e preso a pugni la panchina. Gesto che non è passato inosservato alle telecamere.

Super Mario sembra non aver perso la capacità di far parlare di sè per le classiche "balotellate". Di fatto, durante il match tra Adana Dermispor e Konyaspor finito 1-1 il tecnico Samet Ayaba non ci ha pensato due volte e sullo 0-0 al minuto 57 ha sostituito Balotelli. L'attaccante italiano non l'ha presa benissimo e ha avuto una reazione piuttosto eccessiva, tipica del suo personaggio. Uscendo dal campo, Mario ha scaricato tutta la rabbia e la tensione in modo piuttosto plateale. Reazione che è stata catturata dalle telecamere a bordo campo. Il centravanti ex Inter e Milan, ancora a secco dopo 3 gare con i turchi, una volta sostituito ha iniziato ad imprecare, gettando poi via una borraccia che si trovava vicino a lui. Ma non è finita qua, una volta lanciata la borraccia ha iniziato a prendere a pugni la panchina tra le facce incredule dei suoi compagni e dello staff turco. A fine gara anche il tecnico Ayaba ha commentato l'accaduto: "Balotelli reagisce sempre. Va bene".

Il tecnico, che non ha un bel rapporto con Mario, in settimana aveva criticato duramente l'atteggiamento del calciatore. E la reazione di Balotelli dopo la sostituzione è l'ennesima prova del clima teso che si respira tra i due.