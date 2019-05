Ballottaggio Lautaro-Icardi, contro l'Empoli il favorito è il n°9: il motivo

A poco più di 48 ore dal delicatissimo match di San Siro che vedrà confrontarsi Inter ed Empoli, le voci sul ballottaggio tra Icardi e Lautaro stanno iniziando ad uniformarsi.

Come ribadito più volte dal tecnico Spalletti, l'Inter gioca con un solo "puntero", ossia con un solo centravanti. Questo, implica che uno dei due bomber argentini sarà inevitabilmente costretto a sedere in panchina.

Per il match contro i toscani però, al momento il favorito sarebbe proprio il n°9. Icardi infatti, oltre a "vendicarsi" per la mancata convocazione del CT argentino Scaloni per la Coppa America, ha voglia di dimostrare che anche senza fascia in nerazzurro può fare la differenza.