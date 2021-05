Baldini e Forte, canterani decisivi. Che spettacolo nei play-off di B

Cittadella e Venezia stupiscono nelle semifinali di andata dei play-off Serie B, validi per la promozione in Serie A in vista della prossima stagione. Al Tombolato, come per un contrappasso dantesco, il Monza, forgiato a suon di milioni per vincere subito dalla ditta Berlusconi-Galliani, è stato travolto dalla squadra con il monte ingaggi più basso della categoria, trascinata dal giocatore che in quella rosa ha l’ingaggio più basso, Enrico Baldini.

Una vera e propria scoperta del dg granata Stefano Marchetti, valorizzata al massimo con un colpo di genio dall’allenatore Roberto Venturato, che lo ha inventato seconda punta grazie a quelle caratteristiche che il tecnico granata ricerca nelle sue punte: rapidità, tecnica, capacità di attaccare lo spazio. Il risultato è che la difesa del Monza ha perso ogni riferimento, Baldini è spuntato dappertutto, “timbrando” ben tre volte.

Una tripletta d'antologia per il ragazzo classe '96 cresciuto nelle giovanili dell'Inter, con cui ha vinto un Torneo di Viareggio e una Coppa Italia Primavera, esordendo con la prima squadra l'11 dicembre 2014, nella partita di Europa League pareggiata per 0-0 contro il Qarabağ.

Forte decide invece la gara - equilibrata - tra il suo Venezia ed il Lecce, risultato finale 1-0. Acquistato dall'Inter, che lo inserisce nel proprio settore giovanile, Forte riuscì a vincere in nerazzurro il Torneo di Arco e a laurearsi campione d'Italia Primavera nel 2011-2012. Nella stagione 2012-2013, con Andrea Stramaccioni allenatore, viene convocato varie volte in prima squadra, arrivando ad esordire con i nerazzurri il 17 aprile 2013, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia persa per 2-3 contro la Roma, e anche ad esordire in Serie A, entrando in campo a quattro minuti dal termine della sfida della trentaquattresima giornata persa per 1-0 in casa del Palermo.

Il suo Venezia, intanto, può contare anche su altri cuori nerazzurri: Sebastiano Esposito, autore di diversi gioielli in questa stagione ma rimasto in panchina nella gara di ieri, e Ivan Cordoba, Consigliere Delegato all’Area Sportiva - con un occhio di riguardo al mercato sudamericano - dei lagunari.

Forgiati dall'Inter, straordinari in Veneto: Baldini e Forte veleggiano alla conquista della Serie A.