Bagni: "Conte, carattere innato. L'Inter può aprire un ciclo"

Intervistato dal Messaggero, Salvatore Bagni ha parlato dell'Inter non solo di questa stagione, ma anche di quelle a venire, facendo una sua previsione su un ipotetico ciclo nerazzurro.

Ecco le sue parole: "Conte ha quel carattere vincente che non si acquista, è innato. Lui è sempre sul pezzo, vive la partita come se fosse un calciatore e poi ha saputo costruire un progetto con dei giocatori precisi. Ad esempio per Lukaku, il tecnico nerazzurro aveva in testa quel tipo di gioco, lui era l’attaccante adatto e così è stato".

Poi ha aggiunto: "Ora l'Inter può assolutamente aprire un ciclo, magari Conte dirà di no ma sono sicuro che la squadra da battere nei prossimi anni sarà proprio l’Inter".