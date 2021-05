Baggio dopo le polemiche con Adani: "Parlavo in generale, ma sono pentito"

Al Corriere dello Sport, Roberto Baggio ha voluto fare chiarezza anche sulle polemiche che sono esplose dopo la sua intervista di qualche giorno fa nella quale ha polemizzato nei confronti di chi adesso si permette di dare giudizi quando da calciatore "non riusciva a fare neanche tre palleggi con le mani".

Queste le sue parole: "Ma io non ho fatto una battuta su Adani, parlavo in generale, poi mi sono pentito. Mi spiace, veramente, non me ne frega niente di giudicare il prossimo, non sto qui a dare i voti alla gente, il tempo sta volando e mi rendo conto che ogni giorno che passa è uno in meno che vivo, non mi va di sprecare energie in inutili cagate.

Ma fatti gli affari tuoi, Baggio!, mi sono detto dopo. Io voglio sbagliare in silenzio, sarà colpa dell’età, ma l’unica preoccupazione è provare a migliorare me stesso".